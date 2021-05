Billie Eilish sorprende a todos al protagonizar la portada de British Vogue

Cargando...

Billie Eilish ha cambiado por completo la forma en la que se presenta al mundo y fue en la portada de la revista British Vogue que muestra su nueva imagen, deshaciéndose de su característica ropa holgada y posando esta vez con un ajustado corset y unas medias transparentes.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo "Your Power", que trata del abuso y explotación infantil, Billie Eilish se hizo un drástico cambio de look para sentirse más segura consigo misma, luego del discurso que mantuvo por años en el que no quería ser juzgada por su aspecto.

Pero ahora Eilish lo considera necesario y en la entrevista que le hicieron para la revista Vogue, dijo que está reconciliándose con su feminidad, pues a sus palabras, 'mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto'.

Cargando...

"De alguna manera, me siento más como una mujer. Debido a la forma en que siento que el mundo me ve, no me he sentido realmente deseada. Pero esa es realmente toda mi vida, así que no sé si tiene algo que ver con la fama", explicó

Corsets en tonos nude, durazno, negro, medias transparentes que dejan ver su enorme tatuaje que va desde el vientre hasta la pierna, son los atuendos que utilizó Billie Eilish y que llamaron la atención de todos sus seguidores.

Por mucho tiempo Eilish se ha sentido insegura con su cuerpo y admitió que hace algunos años hasta le causaba depresión. Ahora quiere demostrar que su cuerpo no la define, sino su talento y el discurso de amor propio que puede dar.