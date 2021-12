Borra a su amiga de la lista de invitados a su boda, para que ésta no luzca mejor que ella

Cargando...

Esto hecho incómodo lo vivió una modelo identificada como Alena, quien narró su fatal experiencia en TikTok y los internautas reaccionaron con mucha pena, ya que es poco común que a un invitado lo borren de la lista, y mucho peor aún para evitar sea el centro de la fiesta y verse mejor , inclusive, que la misma novia. Según el relato de Alena, nunca imaginó que su amiga la eliminaría de la lista de invitados a su boda.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”, contó Aleana.

En el video, que se viralizó muy rápido por redes sociales, la modelo muestra el vestido que la propia novia había escogido para ella, el mismo que era largo con un escote pronunciado de corazón y adornos azules y plateados. El video viralizado tiene más de 8 millones y medio de visitas y más de 2 millones de likes. Entre los comentarios resaltan lo bueno que se dio cuenta que la novia no era su amiga.

“Mejor que te diste cuenta de que no era tu amiga”; “Ok, bueno, ella no estaba mal”; “Ella es la que eligió el vestido, por lo que podría haberte pedido que te cambiaras de vestido en lugar de descorazonarte”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.