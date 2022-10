"Como un pez": Un infiel logró soportar dos minutos bajo el agua, todo por no ser descubierto

Cargando...

Un hombre se volvió viral, debido a que arriesgó su vida, pero no por una causa noble o porque tuviera que salvar su vida, todo fue para evitar ser descubierto por la pareja de su amante.

El 'Don Juan' se reunió con una joven, aprovechando que el esposo no estaba en casa, como el popular dicho señala 'cuando el gato no está bailan los ratones'. Mientras la pareja de infieles pasaba la tarde juntos, todo acaramelados en la piscina, no se imaginaron que casi serian descubiertos.

Es el hombre que se percata de la llegada del marido de su amante a su domicilio, de repente realiza una rápida acción para alejar la mujer, mientras literalmente se hunde bajo el agua. De esta forma evita ser visto.

Pero no sabía que debería estar bajo el agua por más de dos minutos y no es que fuera un experto nadador o buzo, simplemente el miedo a ser descubierto y sufrir represalias fue más fuerte. Podría denominarse 'instinto de supervivencia'. Lo cierto es que logró su cometido, no realizó ningún movimiento sospechoso, se quedó quieto bajo el agua agarrándose la nariz.

La dama jugó un papel importante al distraer a su pareja, se observa que le busca conversación, lo distrae y aleja de la piscina. Cuando ingresan dentro de la casa, luego de 2:08 minutos, el amante espera unos segundos antes de salir corriendo de la piscina rumbo a la calle.

Esta increíble acción para evitar ser atrapado con las 'manos en la masa', fue grabado por quienes no dudaron en compartir el clip en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Los comentarios de los usuarios expresaron su sorpresa. "Increíble", "Ese hombre se pasó", "Para esas cosas si les funciona el cerebro", "Buena táctica" o "Insólito cómo pudo aguantar tanto tiempo en el agua", fueron algunos.

A pesar que el caso data del 2021, no deja de asombrar y fue resubido a la plataforma de Tik Tok.