¡Y qué si me dejaron plantada! Una joven decidió no llorar y festejó con amigos y familiares

Todos hemos visto ya sea en películas o redes sociales casos donde las novias que han sido plantadas por el novio, terminan devastadas, pero este no fue caso de Kayley Stead quien a pesar de ser abandonada por su pareja el día más importante de su vida, en su boda, decidió seguir con la fiesta.

Kayley es originaria de Portmead, Swansea, Reino Unido y es tendencia en redes sociales, por festejar su boda sin su pareja, identificado como Kallum Norton, de 21 años, quien no se presentó a la boda. “El día se convirtió en un día del que siempre estaré orgullosa. Realmente puedo mirar hacia atrás y sonreír porque siempre me recordará que no necesito el amor de otra persona para ser feliz”, contó a los distintos medios de prensa la joven de 27 años.

De acuerdo al medio The Sun, Stead había organizado su boda en Oxwich Bay Hotel, en Gower, Glamorgan, por lo que le había costado más de 13 mil dólares. El día del esperado evento, su prometido no llegó, por lo que evidentemente Kayley quedó destrozada, cuando todos esperaban que se cancele todo, ella decidió seguir con todos los planes.

"Es natural en una relación que comiences a fusionarte en una sola persona y la gente naturalmente asume que donde tú vas, ellos van. Os convertís en pareja y empezáis a fluir juntos. Una vez que eso llega a su fin y te lo quitan, comienzas a preguntarte quién eres sin ellos. Ahora estoy en este viaje de redescubrir quién soy, así que quería crear este video para recordarme lo que logré en este día. Algunas personas pueden pensar que no fue gran cosa lo que hice, pero para mí lo fue. Tiendo a no mostrar mi lado más vulnerable a muchas personas, pero ese día estaba en mi punto más vulnerable frente a muchas personas y me sorprendió lo segura que me sentí con todos allí. De esta experiencia he aprendido que necesito seguir haciendo esto más, exponerme y descubrir quién es Kayley 2.0. Lo siento por la canción cursi, pero no podía pensar en otra más adecuada", publicó en su cuenta de Instagram.

Kayley publicó fotos de su "boda" en donde se puede ver que disfrutó al máximo de la fiesta, lució el costoso vestido de novia, posó con las damas de honor, bailó con su padre y hermanos, cortó el pastel y hasta recibió discursos de sus amigos, tal y como estaba planeado, pero con el cambio de que faltaba el novio.

Kayley Stead lució su vestido de novia. Foto IG @kayleystead2206

Kayley Stead junto a sus damas de honor. Foto IG @kayleystead2206

Kayley Stead cortó la deliciosa torta. Foto IG @kayleystead2206

"Desafortunadamente las cosas no salieron como planearon y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola. Estaba rodeada de increíbles familiares y amigos, que se quedaron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí (sin palabras, en realidad me caí) estaré eternamente agradecida por lo que hicieron", en su cuenta de Instagram.