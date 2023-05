[VIDEO] Conozca la increíble técnica con la que una joven descubrió la infidelidad de su pareja

Micaela Opichany, es la joven que cautivó en redes sociales, después de que contará su increíble historia, sobre una infidelidad de su pareja.

La joven decidió hacer público el paso, paso del como descubrió que su pareja le era infiel, ella contó que su pareja tenía un color extraño del rostro de su pareja después de una noche en el boliche.

Ese hecho generó sospechas en la joven, pues no era habitual que él se encuentre con ese semblante, y curiosamente habría descubierto la infidelidad gracias a un algodón y agua micelar.

La joven relató que cuando su pareja salía de boliche llegaba siempre con un semblante y color en el rostro, y acostumbraba traer churros para desayunar, como si mostraría algún signo de arrepentimiento.

Micaela notó algo fuera de lo común, su rostro no parecía tener el color de lápiz labial, más bien aparecería manchas como si su rostro estuviera paspado, lo curioso era que solo le ocurría eso cuando volvía del boliche.

Mientras su novio aún dormía, llevó a cabo su experimento y comenzó a pasarle agua micelar con un algodón por su rostro.

Pero tras el experimento se apreció un resultado impactante, pues el algodón se tiño de rojo, pero logró evidenciar que no eran heridas o marcas, sino que se trataba de lápiz labial en el rostro de su pareja.

El video compartido alcanzó más de 1 millón de reproducciones solamente en TikTok y fue compartido en otras redes sociales.

“No es algo que yo recuerde con mucha gracia. No es algo que a mí me de gracia contar. Fueron momentos muy feos que no los puedo tomar con humor”. Dijo la joven.