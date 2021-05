Consigue nuevo trabajo y la corren porque no le queda el uniforme

Cargando...

España

Alba Nevado, una mujer en España, sufrió discriminación en su nuevo trabajo. En redes sociales compartió cómo la corrieron luego de que el uniforme que le dieron, no le quedaba. Acusa a la agencia de gordofóbica.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Alba Nevado denunció de discriminatoria a la agencia que contrataron los organizadores de FITUR (Feria Internacional de Turismo), un evento de turismo que se realiza anualmente en Madrid, España.

Alba había perdido su trabajo y la oportunidad que consiguió en FITUR, le ayudaría a recuperar sus ingresos económicos. Sin embargo, no esperaba la respuesta que le dieron en Best Way, la empresa que la contrató como azafata para el evento.

Entre lágrimas y con evidente frustración, Alba Nevado contó que la empresa le dio un uniforme unitalla que, al llegar a casa, descubrió que no le quedaba. Cuando llamó a la empresa para que le ayudaran con una talla que le quedara, la citaron para darle una nueva y en caso de que no le quedara tampoco, usaría un traje negro.

El video rápidamente se hizo viral, por lo que miles de personas le dieron su apoyo a la también modelo y actriz. Tras la polémica, Alba Nevado subió otro video en el que contó que la compañía se había puesto en contacto con ella para pedirle una disculpa.

La mujer añadió que la empresa le ofreció otro empleo, pero que decidió rechazarlo ya que no se siente motivada y con la suficiente empatía para atender a personas que no tienen la culpa.