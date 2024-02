Cosas que pasan en Santa Cruz: Conductora 'novata' y su peculiar mensaje para que le tengan paciencia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El aprender a conducir es un reto que muchas personas deben asumir cuando deciden adquirir un vehículo, muchos tienen la facilidad para poder manejar un motorizado sin que le represente ningún tipo de dificultad, pero existen otras personas, a las que ponerse frente al volante, les resulta más complicado.

Y es que la presión del resto de conductores suele convertirse en un factor que también afecta al “nuevo conductor”, y este fue el caso de una joven, que colocó un peculiar mensaje en la parte trasera de su vehículo.

El mensaje dice: “¡Mantenga distancia! No me apure porque me da ansiedad y lloro”.

VIDEO.

Un conductor, logró grabar a este motorizado y lo hizo viral en redes sociales, entre los comentarios de los usuarios, muchos reaccionan con bastante gracia, y algunos dicen sentirse identificados, uno de ellos señala conocer a la dueña del vehículo, estableciendo así que de trata de una mujer.

