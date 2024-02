“¿No piensan en nuestras familias?”; Así increparon al senador Leonardo Loza en un aeropuerto

Cochabamba, Bolivia

Ocurrió en el departamento de Cochabamba, cuando una mujer que se encontraba al interior del aeropuerto Jorge Wilstermann reconoció al senador Leonardo Loza y empezó a reclamarle por la persistencia de los bloqueos hacia el occidente del país.

“Que bonito es viajar en avión perjudicando al resto no, bloqueando; claro los que tienen recursos bien viajan en avión y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir en avión”, dice la mujer al senador Leonardo Loza.

La mujer le sigue los pasos al senador manteniendo su reclamo, mientras el sale del aeropuerto y llega a subirse a un taxi, todo quedó registrado en un video.

“Como bloquean perjudicando y los otros felices caminan en avión, ¿y nosotros que no tenemos recursos?, no piensan en nuestras familias que están en las calles, no piensan en nuestras familias que se han quedado en los puntos de bloqueo, que vergüenza, viven así, feliz con los recursos del Estado, y nosotros tenemos que estar sufriendo … bien camuflado con gorra, lentes oscuros, ¿no Leonardo loza?, añadió la mujer.