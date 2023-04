Daniel y Ana son hermanos, novios y tienen dos hijos; quieren casarse, pero no les dejan

Cargando...

Desde que el padre de Ana Parra la abandonó cuando era muy pequeña, ella sabía que tenía un hermano que no conocía. Ya a las 20 años decidió buscar a su pariente, lo encontró a través de redes sociales, se llamaba Daniel Parra y tenía 17 años. Descubrieron que vivían en la misma ciudad, en Granollers, España, y se enamoraron.

Sin embargo, tras descubrir su relación sanguínea, Daniel y Ana intentaron controlar sus sentimientos, se enfrentaron a numerosos comentarios, pero no pudieron negar el amor que sentían. Formaron una pareja y ya tienen dos hijos.

El encuentro

"Intentamos mantener una relación de hermanos, pero nos costó. Teníamos una relación de amigos que quedaban para verse y contarse las cosas", contó Daniel a elespanol.com. Así fue durante un tiempo, hasta que Ana se fue a vivir sola a un piso y él, que trabajaba cerca de allí, comenzó a visitarla. "Al final Dani pasaba más tiempo en mi piso que en su casa", cuentan entre risas, “hasta que comenzamos a vivir juntos”.

"Imagínate que te gusta una chica y, por una cuestión moral, te prohíben estar con ella… pues lo pasas muy mal", aseguró Daniel.

Daniel y Ana, junto a su padre. Foto: Twitter.

Al verlos compartir tantos momentos juntos, algunos vecinos comenzaron a hablar de los hermanos Parra: “No se nos conocía ninguna pareja, siempre estábamos juntos. Empezaron a sospechar", relató Ana.

Mientras que, su círculo social más cercano, los apoyó. "Nuestros amigos han vivido todo el proceso y lo han normalizado. Al final nosotros teníamos una barrera mental, impuesta por la sociedad, pero la realidad es que somos dos jóvenes que un día se conocen y se enamoran", expresó. “La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería ya que, si lo piensas, nuestra relación es como cualquier otra excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre", comentó Daniel.

Sin embargo, Daniel y Ana quieren dejar claro que contando su historia no reivindican las relaciones amorosas entre hermanos. "Nosotros no hemos dicho nunca que la relación de amor entre dos hermanos sea algo natural, simplemente contamos nuestra historia personal, no reivindicamos nada. Nos ha pasado esto, es algo inusual y ya está, pero mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ha pasado", argumenta el hermano.

Daniel besa el vientre de Ana en una imagen del Facebook de la pareja.

Casarse

Según informa el portal telecinco.es, en España, el incesto dejó de ser delito hace años, pero el Código Civil prohíbe el matrimonio entre parientes directos. Incluso, es una prohibición que se ha extendido hasta relaciones de tercer grado en las parejas de hecho.

Respecto a sus dos hijos, explican que habrían sido registrados de forma completamente legal y ambos han nacido sanos ya que los enamorados se preocuparon de realizarse un estudio genético que les aseguraba que no tenían ningún riesgo.

Fue en 2016, que Ana y Daniel se hicieron conocidos cuando acudieron a un reality de la televisión española para revelarles a su padre y la madre de él, que estaban juntos y enamorados. Ahora, buscan que les autoricen legalmente la boda civil. ¿Cómo seguirá la historia?