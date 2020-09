Despidieron a un ‘profe’ porque da miedo a los alumnos

Cargando...

Francia

Es considerado “el hombre más tatuado de Francia”, pero también trabaja desde hace 12 años como docente y su apariencia sorprendente, puesto que tiene tatuado hasta los ojos y la lengua. Según publicó el diario Le Parisien, fue apartado después de que algunos padres se quejaran de que “da miedo a los niños”.

Este personaje se llama Sylvain Hélaine, de 35 años, está siempre listo para dirigirse a la escuela donde haga falta algún suplente. Hasta ahora sus alumnos tenían edades comprendidas entre los 2 y los 12 años, pero tras quejas de algunos padres, se decidió que solo enseñara a nenes de más de 6.

“Los inspectores ya no quieren que vaya al jardín de infancia. No quieren correr ningún riesgo”, declaró al canal BFMTV. Sin embargo, con “los padres de los niños que tengo en clase, está todo bien”, explicó.

“Nadie se queja directamente conmigo. Siempre lo hacen de manera muy valiente, con cartas enviadas a la dirección o a los diarios... Y cada vez, son padres de niños que no tengo como alumnos, pero que me cruzan en la escuela. Y a los adultos en cuestión no les importan mis habilidades, sólo les indigna mi apariencia”, declaró a la cadena pública France3.

Según afirma, cuando entra en un aula, siempre hay algunos segundos de sorpresa, pero apenas comienza a hablar las cosas fluyen con naturalidad. La inmensa mayoría de niños no tiene problemas con su aspecto físico, aseguró.

No obstante, una vez lo apartaron de su cargo durante 7 semanas después de que un nene al que se cruzó en un pasillo dijera que "tuvo pesadillas” y hay “dos o tres escuelas que no lo quieren”, contó Hélaine.

“Conmigo, los niños aprenden mucho sobre la tolerancia y el respeto” “Sufrí una discriminación que esperaba sufrir. Mis tatuadores me habían advertido que la mirada de la gente cambiaría cuando me tatúe las manos y la cara. Lo sospechaba, pero la pasión fue más fuerte”, dijo. Para él tatuarse es “algo egoísta”, que hace solo para él mismo. "Es mi cuerpo y hago lo que quiero'', dijo.

Sylvain quiere que se le trate con tolerancia y se le juzgue sólo por su capacidad didáctica y su rendimiento profesional, y no por su aspecto.

“Los niños que me ven aprenden mucho sobre la tolerancia y el respeto hacia los demás. Sin quererlo, solo estando en contacto con ellos, quizás hay más chances de que en el futuro no sean racistas, homofóbicos, o que no miren de a los discapacitados como si fueran bichos raros”, aseguró en una entrevista.

Freaky Hoody no piensa parar. Como los espacios en blanco son cada vez menos en su piel, ya empezó una “segunda capa” de tatuajes, “más abstractos”. “Seguramente acabaré todo negro a los 80 años”, concluyó.