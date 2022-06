“Dijo que soy su propiedad”: Secuestró a su ex para tatuarle su nombre en la cara

São Paulo, Brasil

Las mujeres sufren constantes diversos ataques y violencia que son realizados por sus parejas. Los agresores dañan física y emocionalmente a sus novias o esposas, tal como lo hizo un joven al momento de secuestrar y tatuar a su exnovia.

La joven originaria de São Paulo, Brasil, reveló que fue raptada el pasado lunes 20 de mayo, cuando salía de casa y fue obligada a subir a un auto. Conocía a su raptor desde hace seis años. Gabriel Coelho es su expareja, con quien mantuvo una relación de dos años, declaró.

De acuerdo con el testimonio de Tayane, su exnovio no aceptó el fin de la relación y la trasladó a un inmueble donde la torturó y le tatuó su nombre en el rostro. “Me dio golpes, me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué”, mencionó a medios locales.