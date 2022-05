"Él me tocó": Paulina Rubio detiene su concierto para denunciar un acoso sexual

El tour de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán tuvo un momento amargo hace unos días. La Chica Dorada se bajó del escenario por unos minutos y confrontó a un guardia de seguridad que la acosó sexualmente.

La intérprete de Ni una sola palabra comenzó a cantar Nena junto a su público y en un momento comenzó el caos. Detuvo su actuación y comenzó a señalar a la persona de agredirla en vez de protegerla como es su trabajo.

"Paren la música, paren la música", dijo, dirigiéndose a al hombre, que estaba en un lateral del escenario. "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio", dijo, exponiéndolo públicamente.