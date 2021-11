Eliminan fotos de Madonna en Instagram y ésta denuncia sexismo y misoginia

Cargando...

Sin lugar a dudas, Instagram sigue Madonna detenidamente, luego de que publicara una serie de fotografías provocativas donde la "Reina del pop", luce lencería y prendas con transparencias en diferentes poses. Sin embargo, la plataforma eliminó mencionadas imágenes, a lo que la cantante explicó que se debió a que e podía ver una pequeña porción de su pezón.

Madonna volvió a subir las mismas fotos, pero esta vez con un nuevo texto denunciando la acción de Instagram sin previo aviso o notificación, y calificó a la cultura en la que vivimos como misógina, sexista y discriminatoria a las personas por su edad. La autora de 'Like a Virgin' argumenta que no comprende la razón de censurar los pezones de las mujeres, ya que no son la única parte del cuerpo de éstas susceptible de sexualizar y además es una parte cuya función, en su momento, es alimentar a bebés.

"Todavía me sorprende que vivamos en una cultura que permite que se muestre cada centímetro del cuerpo de una mujer excepto un pezón. Como si esa fuera la única parte de la anatomía de una mujer que podría sexualizarse. ¡El pezón que nutre al bebé!", escribió la cantante.

Se fue en contra, además, de la diferencia entre hombres y mujeres, ya que, explica que los pezones de los hombres no son sexualizados mientras los de las mujeres sí, y cuestionó qué pasa con el trasero de una mujer que nunca se censura en ningún lado. Por si esto fuera poco, "La Reina del pop" utilizó como excusa la fecha de este jueves en Estados Unidos (Acción de Gracias, Thanksgiving) para dar gracias por haber logrado mantener su cordura a través de cuatro décadas de censura, sexismo, discriminación por edad y misoginia.

"¡Perfectamente sincronizados con las mentiras que nos han educado para creer sobre los peregrinos que partieron pacíficamente el pan con los indios nativos americanos cuando aterrizaron en Plymouth Rock! Dios bendiga a América", arremetió contra el nacionalismo estadunidense.