"Ella siempre ella", la primera canción de Jhonny Claros tras dejar Maroyu que ya rompe récords

En las últimas horas, el cantante Jhonny 'Pato' Claros estrenó su primera canción original tras dejar Maroyu.

Se trata del tema titulado "Ella siempre ella", que ya tiene videoclip y está en plataformas digitales.

La nueva propuesta de 'Pato' se denomina Jhonny y su Agrupación Claros. El material audiovisual ya supera la 27 mil vistas en Youtube y cientos de comentarios de fans demostrando su apoyo.

Además, se puede ver a quiénes son sus "lindas chiquillas y los lindos chiquillos” en esta nueva agrupación.

En los comentarios del video, hay quienes aseguran que lo siguen fielmente a pesar de que ya no sea parte de la agrupación de Maroyu, reporta el portal Bolivia.com.

"Maroyu se hunde, pero Patito sabe nadar", "Felicidades sigue adelante Jhonny", "Bien ahí Patito, buen tema y lo mejor original”, “Pato yo creo en ti y sé que te irá bien, éxitos en tus siguientes proyectos”, “Felicidades, Patito, está súper, no hagas caso a los malos comentarios que es pura envidia”, “Bravo Patito lo estás rompiendo con todo sigue adelante”, “Qué buen tema Pato, felicidades", “Si este es el comienzo no me quiero imaginar lo que se viene”, dicen los comentarios positivos.