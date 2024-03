Bolivia

En redes sociales, se hizo viral un video que muestra a Alejandro Delius "cantando" uno de los éxitos de Maroyu, "Lunita dame platita".

En las últimas semanas, se conoció que, tras la salida de Jhonny Claros, el reconocido grupo de cumbia chicha de Néstor Yucra está buscando a un nuevo vocalista, a través de un casting virtual.

Así, en el clip se observa al vocalista de la banda Quirquiña en una presentación que fue en el estadio Hernando Siles vistiendo los colores de The Strongest, junto a su pareja y también cantante Leydi Lach.

El video se publicó en TikTok, en la cuenta @aldrin.yawar, y rápidamente se viralizó. Pero, se trata de un montaje, ya que en la grabación original está cantando su tema "Divino Bombón" y es de octubre de 2022.

En los comentarios, las opiniones están divididas, una parte asegura que se vería muy bien como cantante de Maroyu y otros critican que intente conseguir "fama" llamándolo "desconocido".

En las pasadas horas, Delius generó polémica tras rechazar una publicación que aseguraba que él era el nuevo cantante de Maroyu y dijo que "no le gusta la chicha".

"Ni me ofendo para nada, es muy gracioso en realidad. Así que mis fans a reírse del chiste. Todos sabemos que mis manos son hermosas, las de la foto son unas empanadas moradas horribles. También sabemos que yo jamás usaría un saco de calidad tan dudosa; esa tela es de cortina. Los Maroyu son mis amigos y me caen muy bien, pero sinceramente jamás podrían pagarme lo que cobro por cantar una hora, además yo soy una estrella de rock y no me gusta la chicha. (...) Maroyu es lo mejor de la Chicha de Bolivia, pero el rock es una liga superior en todo sentido", publicó en su Facebook.