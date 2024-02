¿Al calor de las copas? Jhonny Claros el "Patito" dijo que dejó el grupo Maroyu

Oruro, Bolivia

Circula en redes sociales un clip donde se puede ver a Jhonny Claros, vocalista de la agrupación Maroyu de Néstor Yujra, que en esta ocasión aprovechó para dar a conocer que había dejado al famoso grupo de cumbia.

¿El Pato se fue de Maroyu? El anuncio ocurrió la noche de este lunes 26 de febrero, en medio de una fiesta de bordadores de Oruro, donde un poco pasado de copas dijo: “no valoran mi talento”.

“Mi persona ya no forma parte de Maroyu, yo he dado de mi vida, pero me he dado cuenta que estoy trabajando con personas que no valoran mi talento”, indicó de forma breve durante el evento. ¿Será cierto?