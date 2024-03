Elon Musk mostró cómo el primer paciente de Neuralink pudo mover piezas de ajedrez con la mente

Estados Unidos

Neuralink la empresa de tecnología cerebral fundada por Elon Musk, ha logrado un notorio avance al demostrar cómo una persona puede jugar ajedrez en línea únicamente con su mente gracias a un chip implantado en su cerebro.

“ Neuralink demuestra ‘Telepatía’: cómo controlar una computadora y jugar videojuegos con solo pensar”, posteó Elon Musk en su cuenta de X al momento de la demostración on line.

Noland Arbaugh, de 29 años, quedó paralizado de los hombros hacia abajo después de un accidente de buceo y gracias al dispositivo de Neuralink pudo mover el cursor en su computadora portátil para jugar ajedrez.

El implante realizado a Arbaugh en enero, le ha permitido controlar un mouse de computadora con sus pensamientos, según reveló Musk en una declaración previa. La intervención quirúrgica, descrita por el propio paciente como “súper fácil”, le ha proporcionado no solo la habilidad de jugar en una computadora sino también una mejora en su calidad de vida, permitiéndole retomar actividades que había abandonado. Arbaugh también comentó que ha vuelto a jugar durante horas al videojuego Civilization VI.

“Básicamente había dejado de jugar ese juego. Todos ustedes me dieron la posibilidad de hacerlo de nuevo y jugué durante ocho horas seguidas”, aseguró el paciente con el chip cerebral implantado, quien se refirió a que “la cirugía fue súper fácil. Literalmente me dieron de alta del hospital un día después. No tengo ningún deterioro cognitivo”.