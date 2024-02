Encontraron un misil militar escondido en el garaje de una casa

Cargando...

Un misil viejo e inactivo, del tipo de armamento utilizado para portar una ojiva nuclear fue encontrado en el garaje de la casa, cuyo residente ya había fallecido, según informó la Policía del Estado de Ohio en Estados Unidos.

Expertos realizaron una inspección al misil, identificado por sus códigos como Douglas AIR-2 Genie (designación anterior MB-1) no guiado, y que contaba con un diseño para transportar una ojiva nuclear, con la cual no contaba, por lo que no había riesgo de explosión.

Personal del museo se había contactado con la Policía para reportar un artefacto como donativo y que requerían sea examinado, para así establecer si representaba algún riesgo, sin embargo al verificar que no había peligro, definieron que la pieza se quede en el lugar para su restauración.

Uno de los vecinos de la zona, señaló que el dueño de la vivienda, había comprado el cohete en una venta de bienes. Ahora se quedará bajo su tutela para su refacción.

Según la Fundación del Museo de Armamento de la Fuerza Aérea, el misil aire-aire no guiado fue utilizado por Estados Unidos y Canadá durante un período de la Guerra Fría cuando la interceptación de bombarderos estratégicos soviéticos era una fuerte preocupación militar.