Encuentran una serpiente muy venenosa dentro de una bolsa de lechuga

Australia

Una pareja encontró una serpiente viva muy venenosa dentro de una bolsa de lechuga de supermercado. Alexander White, de Sydney, Australia, fue quien compró el paquete doble de lechugas y al llegar a su casa mientras desempacaba sus compras en la mesa de la cocina, notó lo que pensó que era un gran gusano moviéndose dentro de la bolsa.

"La criatura entonces sacó su larga lengua y me di cuenta de que era una pequeña serpiente", explicó.

"Entonces me asusté y llamé a mi compañera para que viniera y echara un vistazo; ella, por supuesto, no me creyó cuando grité 'serpiente en la lechuga'".

La pareja se dio cuenta de que la bolsa estaba abierta, y Alexander la había llevado por la tienda en sus brazos. A pesar del susto de igual manera la usaron para hacer la ensalada de un sándwich.