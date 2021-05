Es campeona de atletismo, corrió 250 metros tras un ladrón y lo entregó a la policía

Argentina

La velocista Evangelina Thomas corrió a un ladrón que había entrado a robar a su casa, lo atrapó y lo entregó a la policía. El hecho pasó en Trelew, Chubut, cuando la campeona argentina en 800 metros descubrió que dentro de su vivienda había un delincuente. Al intentar reducirlo el hombre se escapó, pero ella no se rindió: lo persiguió durante 250 metros hasta atraparlo.

Cuando llegó a su casa, de regreso de su entrenamiento en una pista situada a solo tres cuadras de su hogar, vio todo revuelto, la ropa en el piso y los cajones abiertos, y se percató de que había un hombre en medio del living. Al verla, el ladrón salió por la ventana llevándose sus pertenencias. Sin dudarlo, la atleta se lanzó a perseguirlo.

El ladrón había tomado una mochila con una notebook y dos celulares, pantalones de ella y lentes que usa para correr. Además, había dejado en la puerta de la casa la bicicleta de competición, con claras intenciones de llevársela.

“Creo que nunca imaginó que yo lo iba a salir a perseguir, le quise tirar una patada para que se caiga, pero me caí yo, y cuando me levanté hice un pique y lo agarré. Sentí como si estuviese en una carrera. No me importó nada”, relató la velocista.