Cargando...

Mundo

Los Beatles están de vuelta en 2023, con nueva música y su formación original.

Así es, la banda más grande de todos los tiempos lanzará este jueves 2 de noviembre lo que se ha anunciado como su “última” canción. Se trata de "Now and then", una composición rescatada de las grabaciones caseras que John Lennon hizo en Nueva York a fines de los 70, trabajada de manera inconclusa por los sobrevivientes 20 años después y culminada en 2022 por Paul McCartney y Ringo Starr.

Todo además gracias al apoyo de Inteligencia Artificial, que “limpió” todo el ruido y la distorsión del demo original, informa La Tercera.

Como un adelanto, además, se estrenó un minidocumental de cómo fue el proceso de trabajo de "Now and then", desde los años 90 -para el proyecto Anthology- hasta su lanzamiento esta semana.

Cargando...

En el audiovisual, también participan Sean Ono Lennon (el único hijo de Yoko Ono y John Lennon) y el director de cine, Peter Jackson, conocido por la saga de "El Señor de los Anillos".

Mira el documental: