Estudiante reprobada por escribir ensayo con lenguaje inclusivo

VIRALES

Las redes explotaron al ver esta publicación que posteó esta maestra generando comentarios muy divididas unas apoyando a la maestra otras a la estudiante, estas fueron uno de los muchos cometarios que generó críticas. La docente identificada como Sara Vanessa Cárdena, hizo público en redes sociales el haber reprobado a una de sus alumnas por utilizar el leguaje inclusivo.

"Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entregó un ensayo en lenguaje inclusivo", relató, "obviamente sacó 1". Dijo la maestra

Dentro de su publicación acompañó una foto de ella mima realizando un gesto de preocupación, donde ella está poniendo sus dos manos sobre su frente, al momento, ha logrado más de 2.6 mil retuits, 1.1 mil tuits citados y 15.8 mil me gusta generando un sin fin de comentarios entre críticas.

“¿Es insoportable, escriben y hablan como idiotas”, “Y porque ya no enseñas? ¿Acaso te denunciaron por acoso a algún estudiante?”, “De dónde te salió lo docente? ¿Si eres profe de una universidad que se importe por la educación, o eres una trabajadora fracasada que no encontró ofertas y se le dio por seguir arruinando la educación? Por qué es mejor que te vuelvas a otro lado por favor”, “Pensé que eras de Argentina que susto, puedo seguir tranquila, no vas a ser docente de mi hijo”.