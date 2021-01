Fallece la pequeña que pidió a los médicos morir tras sufrir abuso sexual de su familia

México

El Gobierno de Puebla en México, informó y lamentó el fallecimiento de Yatziri, la niña mexicana de 7 años, cuyo caso conmocionó al país, murió tras un fallo multiorgánico. Las autoridades se ha comprometido a que el crimen de la niña no quede impune.

La pequeña, que llevaba cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, pidió a los médicos que la dejasen morir tras sufrir el abuso físico y sexual de sus padres y su tío.

La pequeña se encontraba ingresada en estado crítico desde el 20 de agosto de 2020 en la UCI del Hospital General de Zona (HGZ) 'La Margarita', del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el estado mexicano de Puebla, según publica el diario 'Sin Embargo'.

"No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando", dijo la última de las veces que ingresó, según el mismo diario. Ya había estado hospitalizada otras veces.