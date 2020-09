Iglesia preparó baby shower para niña abusada

Argentina

Las fotos aparecieron en las últimas horas en las redes y mostraban la típica celebración para darle la bienvenida a un bebé. Sin embargo, detrás de las imágenes, la historia de la que no se hablaba era tan impactante como dolorosa. La protagonista del insólito “baby shower” era la nena de 10 años que fue violada por la pareja de su mamá y a la que obligaron a seguir adelante con su embarazo en Corrientes, Argentina.

El tío de la menor fue quien compartió en su perfil de Facebook la celebración que una iglesia evangélica le organizó a su sobrina unos días antes de que viajara a la capital provincial para internarse en el Hospital Neonatal Eloísa Torrente de Vidal, donde se le practicó una cesárea.

El cartel escrito con la frase “Bebé a bordo” en la mano de la nena violada duele, a pesar de la sonrisa que intenta ella para la cámara. Tal vez por esto Mari remarca que la intención que tuvieron fue la de acompañar espiritualmente tanto a la menor como a su familia, pese a que no se conocían previamente.

Sobre el detenido por abusar sexualmente de su hijastra, Horacio Insaurralde, de 31 años, expresó : “Seguimos sosteniendo que el que lo hizo tendrá que pagar sus consecuencias”. “Nunca jamás estamos de acuerdo con acontecimientos como estos. Soy una mujer también, tengo hijas y nietas”, agregó antes de aclarar que su postura es, de cualquier modo, “a favor de la vida”.

Naturalizar el horror

La provincia de Corrientes fue declarada “Pro Vida” en 2011 por el decreto 2.871. No adhirió al protocolo nacional de abortos no punibles y no tiene uno propio. En ese contexto, el médico Horacio Costa, obstetra y ginecólogo además de conductor de radio y “Pro Vida” de la provincia, revictimizó a la nena al responsabilizarla por no resistirse a los abusos.