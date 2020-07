Madre de niña victimada: "He recibido amenazas, pido justicia para mi hija Esther"

Cargando...

La Paz, Bolivia

La madre de Esther, la pequeña de 9 años que fue violada y abusada sexualmente la tarde del domingo en la ciudad de El Alto, afirmó que durante el sepelio de su hija recibió el hostigamiento y amenazas de tres personas desconocidas que llegaron hasta el lugar.

"No respetan ni el dolor, habían tres personas que se aparecieron (en el entierro) y me empezaron a decir una certera de cosas. Temo mucho por mis dos pequeños, por mí y por las personas que me han ayudado, tengo mucho miedo, quiero que se haga justicia. Nadie desearía que le hagan así", afirmó doña Yola Cavillo en contacto con en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

La progenitora reiteró que teme por su integridad como por la vida de sus dos hijos. Cree que aquellas tres personas desconocidas son parte del entorno de Zenón Manzaneda Jumachi (42), el sujeto que fue capturado el martes por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acusado de ser el principal sospechoso del asesinato y vejamen cometido contra la menor indefensa.

Yola Cavillo y sus dos hijos necesitan ayudan de la población, puesto que el domicilio donde alquilaba quedó precintado por las fuerzas del orden.

El horrendo infanticidio cometido contra la niña de 9 años causó conmoción e indignación en la población, que además por el caso que representa se magnifica porque la infante fue encontrada sin vida, arrojada sobre una acera cerca de su domicilio.

Esther era la mayor de tres hermanos y se encargaba de su cuidado, cuando su mamá Yola Cavillo salía a vender frutas para ganar algo de dinero y alimentarlos durante esta pandemia del coronavirus.

La autopsia de la menor reveló que murió a causa de asfixia por estrangulamiento y evidenció la existencia de abuso sexual de data antigua.