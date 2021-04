Fallece por coronavirus Fray Ñero el “ángel de los habitantes de las calles de Colombia ”

Cargando...

Colombia

El coronavirus ha generado dolor, ansiedad y cambios en el modo de vida actual, sobre todo que muchas personas deban lamentar la pérdida de seres significativos en nuestras vidas. El virus puede llevarse a cualquiera y por desgracia, y esta vez arrebató la vitalidad al reconocido sacerdote, Fray Ñero, la esperanza de las personas sin hogar y los desvalidos, informó Vaticans News.

“El ángel de los habitantes de la calle”, ese fue su apodo durante años en la calles de Bogotá, Colombia, puesto que su gran proyecto humanitario estaba centrado en tender una mano a aquellos que lo habían perdido todo. Gabriel Gutiérrez Ramírez, se contagió de COVID-19 y regresó a casa de sus padres, donde batalló por dos semanas antes de partir.

Ayudaba a quien lo necesitase y estuviera dispuesto a recibir su ayuda, no importaba si fuese cristiano, judío, musulmán o ateo, el Fray Ñero ejerció siempre desde la inclusión, ganándose un respeto incluso entre las comunidades LGBT, de trabajadores sexuales, artistas callejeros e inmigrantes, el era uno más de los habitantes callejeros, pues su día a día eran las diversas realidades del mundo.

“Jamás abandonaremos los templos humanos”, es la frase con la que se le conocía, siendo un fiel seguidor de las enseñanzas del papa Juan Pablo II, creía fervientemente que la fe debía vivirse en las calles, con el pueblo.

Sus colegas dicen que a él no le gustaba que le dijeran “ángel”. No es un apodo que él mismo se haya querido poner, sino que lo eligieron las mismas personas en situación de calle. No solo se encargaba de alimentarlos o conseguirles refugio, también se transformó en un sanador de todos los que no podían acceder al servicio de salud.

La crianza del Fray Ñero fue el detonante de que ofreciera su vida al servicio. Nacido en una familia numerosa de escasos recursos, Gutiérrez comenzó de pequeño trabajando junto a su padre y estuvo en contacto con las miserias de la calle desde joven.

Convertido en sacerdote, además de intentar asistir y rehabilitar a vagabundos, trabajó combatiendo el narcotráfico sin miedo a represalias. Tenía un respeto ganado en Bogotá que imponía solo con palabras y actos de amor, jamás incurriendo a la violencia, lo que le permitió volver a encaminar a varias personas en una mejor vida.

Hoy, desde el Vaticano, despiden al Fray Ñero con dolor pero mucha esperanza, tranquilos de que su proyecto humanitario continuará en los barrios colombianos por sus aprendices y colegas sacerdotes que honrarán de la mejor forma su gran obra.