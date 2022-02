Farruko pide perdón por sus canciones y convierte un concierto en "una misa"

Miami, Estados Unidos

El cantante puertorriqueño de música urbana, Farruko, pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en medio de un concierto que levantó controversia en redes sociales.

"Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso", dijo el artista durante su actuación el fin de semana pasado en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon con "una misa".

Durante el concierto, sonó su famosa canción "Pepas" (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra, informó la agencia EFE.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", afirmó.

El artista también hizo comentarios como que "todos somos pecadores, lo dice la Biblia" o que "Dios es bueno", al tiempo que confirmó su conversión religiosa. "Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo", subrayó.

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos", dijo Farruko, según resume el portal Playground.