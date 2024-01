Fotos en bikini y la fuerte reflexión de Selena Gómez sobre su cambio físico

Cargando...

Mundo

Durante estos últimos meses se habló mucho de la figura de la actriz y cantante Selena Gomez, de 31 años. La nominada a un Emmy por su papel en la serie "Solo asesinatos en el edificio" se pronunció muchas veces sobre los comentarios que recibe constantemente sobre su físico y ahora volvió a hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión no mandó un mensaje a los que la critican, sino que se lo dedicó a ella misma.

"Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así...", dijo mostrando una foto en bikini de hace años.

La foto de Selena de hace varios años.

La intérprete de éxitos como "Hands to myself", "Kill 'em with kindness" o "Baila conmigo" quiso sincerarse con sus más 429 millones de seguidores en Instagram e hizo una reflexión sobre lo mucho que ha cambiado su cuerpo publicando otra foto en ropa de baño mucho más reciente.

"No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces me olvido de que está bien ser yo", confesó Selena en un post muy aplaudido.

Una imagen de Selena más reciente.

Al igual que otras muchas estrellas, Selena es una abanderada del movimiento 'body positive' y no solo enseña orgullosa sus curvas, celulitis, estrías; sino también su cara sin filtros, demostrando que ella también tiene imperfecciones, granitos, manchas. La artista estadounidense de ascendencia mexicana ha aprendido a aceptar su cuerpo, pero no siempre tuvo tanta confianza en sí misma, publica Hola.com.

Cargando...

De hecho, es una experta en responder a haters, casi siempre con humor. "Bueno, he intentado mantenerme delgada pero he ido a Jack in the Box y me he pedido cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sandwich de pollo picante", bromeó en una ocasión. La amiga de Taylor Swift añadió: "No me importa mi peso porque la gente opina sobre él de todas formas. 'Estás demasiado delgada', 'estás demasiado gorda', 'eso no te sienta bien', 'bla bla bla bla'... Soy perfecta tal y como soy. ¿Moraleja de la historia? Adiós".

Cuando no puede más y quiere desconectar de la negatividad del mundo virtual, Selena tiene un truco: 'desaparecer' de las redes sociales cerrándose su cuenta. La última vez que lo hizo fue a principios de este mes, tras la polémica con Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro. "Cuando no te sientes en tu mejor momento, es fácil caer en comparaciones. Algo que ha sido muy útil para mi propia salud mental es el darme tiempo de desconectar, huir de las redes sociales y centrarme en mí misma", dijo hace meses la actriz y cantante, que se decantó por un original vestido rojo de Armani Privé que fue muy criticado.

"No voy a meter nada, las barrigas reales están de vuelta" o "Sí, estoy un poco gorda porque me he divertido durante mis vacaciones", son otros de los mensajes que ha publicado Selena a lo largo de estos meses en los que ha visto cómo su cuerpo se convertía en objeto de todas las miradas.

En un video que publicó en marzo de 2023 en el perfil de su marca Rare Beauty, la actriz contó el mensaje que le mandaría a la Selena del pasado. "Algo que me gustaría poder decirle a mi yo más joven es: aprecia la cara y el cuerpo que tienes. Puede que no te parezcas a las demás, pero eres quien eres y siéntete orgullosa de ello", dijo.