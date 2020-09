Habló con su amigo sin saber que había muerto dos días atrás

Cargando...

El video del guardia de seguridad que habla con el fantasma se ha vuelto todo un fenómeno en las redes sociales, se trata de Freddy Matute, vigilante de un centro comercial cuya imagen se volvió viral tras quedar registrado en cámaras de seguridad hablando con un fantasma, espanto que él asegura tiene nombre y apellido.

‘’Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara’’, indicó Freddy Matute.

La extraña aparición sólo quedó registrada en la retina de Matute pues en las cámaras nadie entiende lo que pasó.

‘’No sabía que estaba hablando con un muerto, si mis compañeros en cámara de monitoreo no me informan que estoy hablando solo quedo literalmente abrumado’’, aseguró Matute.

‘’Por eso el coordinador le llama la atención y la explicación que le da nuestro guarda es esta, una vez hacemos una revista general a ver si es que alguien no quedó registrado en cámaras de pronto se haya escondido en algún sitio y nos percatemos’’, manifestó el gerente de la empresa seguridad Acrópolis, Fabián Gómez Cano.

‘’El lavaba aquí traperos, hacia domicilios, mandados a las personas, le decían ‘El Chavo’ por eso’’, explicó el comerciante de San Andresito, Fredy López.

Luego del incidente, el vigilante Matute fue sometido a exámenes médicos y psiquiátricos que comprobaron que no tiene problemas mentales y goza de buena salud.

‘’Él es muy querido allá en la isla y encima de que todos fuimos amigos durante todo el tiempo que estuvo allá y yo he llegado allá’’, agregó Matute.

Tras días de descanso el vigilante retornó al mismo sitio donde espera no volver a encontrarse con su amigo de esa manera.