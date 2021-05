Hombre denuncia que su 'ex' le pega

Cargando...

Un hombre denunció que su exmujer lo maltrata físicamente, la última agresión la compartió en las redes sociales causando una ola de reacciones

La grabación compartida en Facebook provocó la indignación de los usuarios, puesto que, aunque el sujeto comentó que su ex pareja tenía orden de restricción por su comportamiento violento, la mujer se acercó para agredirlo.

En el video se observa como la mujer lo jala, golpea e incluso lo muerde mientras el hombre le solicita que se retire del lugar. “Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, se escucha decir al hombre.

Él asegura que nunca la ha agredido, aunque ella ya lo ha golpeado en varias ocasiones. El video se volvió viral rápidamente, donde los comentarios son variados; algunos internautas comentan que este caso refleja lo que muchos hombres viven, pero otros hombres se burlan del joven.

Se desconoce el lugar donde se originó el caso que ha provocado la indignación en las redes sociales.