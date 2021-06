Influencer pide comer gratis en un restaurante y respuesta del dueño se hace viral

Cargando...

España

El dueño de un restaurante en Tarragona, España, recibió un mensaje inesperado de una influencer en su cuenta de Instagram, ante lo que pidió ayuda a otros usuarios de qué responder ante tal situación.

"¡He visto tu restaurante y me encantaría probarlo! He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida, la que consiste en ir a probar la comida del restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda mi experiencia, stories y post, promocionándolo. ¿Qué os parece? ¡Mil gracias!", aseveraba la influencer en su mensaje.

Por supuesto que los usuarios no tardaron en ayudarle. Ante lo que recomendaban inste a la influencer a pagar y comparar la relación calidad-precio, hasta ser algo más explícitos respondiendo: "Que se vaya a tomar por culo", como lo hizo otro usuario.

Como no podía ser de otra manera, el pequeño empresario no tardó en colgar su respuesta, que ya se ha hecho viral:

"No hacemos publicidad en ningún medio desde hace 14 años. Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos publicite no nos parece que sea positivo, pues seguramente atraerá a más personas a pedirnos gratuidades. En los 16 años del restaurante han pasado los mejores críticos del país y siempre han opinado (bien, por cierto) lo que les ha parecido, y por supuesto, pagando. No quiero ser descortés con usted, pero en los tiempos que corren, después de una pandemia y de tener el restaurante cerrado y con restricciones, venir a pedir comer gratis me parece que muestra falta de empatía y oportunismo de su parte. Vaya usted donde quiera, pague lo que le toque, y opine", decía el texto del dueño de Ana y Quintín restaurante,

De este modo el dueño del restaurante, terminaba con una rotunda reflexión:

"¿Qué pasaría si viniese y la comida fuera basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?".