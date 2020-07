Intentaron robar un enorme televisor a la vista de todos

Cargando...

EEUU

Aunque parezca increíble sucedió en los Estados Unidos, dos mujeres que robaron diversos artículos de una tienda en la ciudad de Mulberry, e incluso intentaron adueñarse de un televisor de 65 pulgadas, según reportaron las autoridades de la Oficina del Sheriff.

Según se informó, una de ellas salió primero del centro comercial tras el robo de algunos objetos, y su cómplice salió después con un carrito de compras llevando en su interior un voluminoso televisor Led, además de otros objetos, por los cuales no había pagado.

No obstante, uno de los vigilantes de Walmart le preguntó si tenía la factura de pago de dichos artículos y la ladrona le respondió que sí, pero al no tener acceso al comprobante de pago no pudo evidenciar la compra de los productos, por lo que generó una fuerte discusión.

Asimismo, los agentes de Estados Unidos llegaron a las instalaciones y lograron impedir que la mujer se lleve el televisor de 68 pulgadas. Sin embargo, la otra cómplice del robo aprovechó la distracción para tomar las mercancías más pequeñas y las puso en su auto y ambas se fueron en el coche.

Cargando...

Cabe resaltar que el robo fue captado por las cámaras de seguridad del local por lo que los agentes policiales pidieron a la ciudadanía a que los ayuden a identificar a la mujer que aparece sacando un televisor de la tienda de Walmart.

“Es un intento bastante atrevido el que hizo ella: intentar robar una TV que es igual de grande, si no más, que ella misma", señala el comunicado de la Oficina del Sheriff, el cual ha llamado la atención de la población estadounidense por la particularidad del hurto.