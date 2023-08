J. Balvin causa preocupación tras ser mordido por un mono

Mundo

¡Menudo susto! El intérprete de "Mi Gente" publicó un video en Instagram donde se le ve compartiendo con un grupo de monos al intentar acariciar a uno, este le respondió de una manera muy agresiva y le mordió un dedo, a pesar de que él se lo tomó entre risas, sus seguidoras reaccionaron preocupadas ante las enfermedades que podría contraer el artista producto de esto.

A pesar de que se lo tomó con mucho humor, gran preocupación causó en sus seguidores el cantante J Balvin, luego de ser mordido por un mono. "¡Auch!", exclamó, quien luego se retiró del lugar entre risas.

"¿Qué me pongo pa la mordida? Que no me pase la del hombre araña", fue la frase con la que compartió el video, en el que ha recibido muestras de preocupación por parte de sus seguidores con respecto a las consecuencias de salud que esto le podría traer.