Memes, respuestas, menciones y fotos: Christian Nodal y J Balvin se pelean por looks y logros

El conflicto entre Christian Nodal y J Balvin ya generó diversas reacciones por parte de sus fans, pero comenzó porque el reggaetonero publicó una foto de sí mismo comparándose con el intérprete de "Adiós Amor". “Encuentra las diferencias”, escribió.

Posteriormente, Nodal arremetió contra él resaltando los aspectos musicales de sus carreras: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

A manera de respuesta, el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, usando la frase del coro de la tiradera que le hizo Residente en la sesión #49 de Bizarrap a principios de marzo.

Solo una hora después, el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se Be linda”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Después de ese video, Balvin dijo que había amanecido “bromista” para justificarse, por lo que el cantante de 23 años publicó una historia escuchando la tiradera de Residente y escribió en su Instagram “Yo también amanecí bromista”.

Posteriormente y en sus propias historias, Nodal habló a su público para decir: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”. También lo tundió por ser incongruente y mencionó: “No tiene nada de coherente que este cabr*n tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

El enojo de Nodal se acrecentó porque fue muy evidente que el intérprete de "La Canción" y "Con Altura" se mofó de la reciente ruptura que tuvo con Belinda: “Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó.

De acuerdo con el cantante de 23 años, la canción con la “tiradera” a J Balvin saldrá a la luz en las próximas horas. “Ojalá que a mí si me respondas”, declaró también. De igual forma, Nodal aseguró que Balvin representa todo lo que está mal en la industria. “¿Quieres burlarte y hacer reír a la gente, sube un en vivo cantando, no subas cosas de gente que no conoces, pendej*”.

En esas historias fue en las que le dijo a J Balvin que parecía que “no había entendido” después de la tiradera que lanzó Residente en su contra y aseguró que no debía “escupir para arriba”.

La controversia surgió por una fotografía en la que Balvin se comparó con el intérprete de Adiós Amor, pero con la intención de aparentemente ridiculizarlo, así que tomó la decisión de grabar una canción para responderle.

“Y como todos saben, no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el cul* Residente y parece que te gustó”, mencionó Nodal.

Algunos minutos después de la advertencia, J Balvin se apresuró a contestarle a Nodal y dijo: “Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, está bien bonito, yo me siento sexy, confiado, seguro; si el lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque no se puede hacer un chiste sin que se ponga muy sensible”.

De igual manera, J Balvin se dijo confiado ante el tema que Nodal lanzará en las próximas horas: “Y si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda, que rompa los streams (reproducciones) porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”, dijo.

Acto seguido, Nodal replicó en su perfil de Instagram una historia donde René (Residente) compartió sus gorras, en lugar del sonido original el rapero colocó el audio de la estrofa que dice “Échale limón con sal”, interpretado por el cantante de regional.