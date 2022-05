Jennifer López tendrá su propio documental en Netflix

Cargando...

Estados Unidos

Netflix lanzó el tráiler del documental de Jennifer López que se estrenará el próximo 14 de junio y lleva por título “Halftime”.

En esta oportunidad, las cámaras seguirán a la artista mientras se prepara para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020.

De hecho, en las primeras imágenes se observa el detrás de escena de sus ensayos para su épico espectáculo con Shakira.

“Toda mi vida he estado luchando para que me escuchen, que me vean, que me tomen en serio”, dice López.

El documental también presentará los momentos difíciles de la vida de la artista, además de su actuación en la toma de posesión del presidente Joe Biden y hasta su relación con Ben Affleck, a quien se le ve haciendo un cameo.

En “Halftime” JLo mostrará un lado que rara vez llegamos a ver en la pantalla; además de sus asombrosos movimientos de baile y su increíble personalidad.