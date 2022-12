Johnny Depp regresa como Jack Sparrow por una noble causa

Cargando...

Mundo

Johnny Depp volvió a caracterizarse como el Capitán Jack Sparrow para enviarle un mensaje de apoyo y cariño a un menor de edad que se encuentra en fase terminal de una enfermedad a causa de un problema cardiaco.

A través de un video en YouTube, el niño de 11 años, llamado Kori, compartió la videollamada, así como el mensaje personalizado que le envió el actor estadounidense, informó el portal aristeguinoticias.com.

En una de las grabaciones se aprecia al pequeño de 11 años utilizar un sombrero de pirata mientras sostenía una conversación virtual con Depp quien fingía encontrarse a bordo de un barco.

"Te deseo la mejor de las suertes, soy tu fan número uno, Capitán Kori, todo mi respeto y amor", dijo Depp.

La organización Make a Wish fue responsable de que el Capitán Jack Sparrow y el pequeño Kori de 11 años pudieran conocerse.

Cargando...

Cabe destacar que el menor de edad se encuentra bajo cuidados paliativos debido a su delicado estado de salud, pero abrió su propio canal en YouTube para compartir videos de piratas.

Por lo anterior, uno de los objetivos de Kori es alcanzar los 200 mil suscriptores en la plataforma de YouTube y espera aumentar de seguidores con el mensaje que dedicó el Capitán Jack Sparrow:

"Capitán Kori… Entiendo que tienes todo un canal de YouTube… así que lo que digo es que estaría encantado de seguir tu canal y les diré a todos mis amigos que sigan tu canal", agregó.

Esta no es la primera vez que el actor estadounidense se caracteriza del pirata para una buena causa, pues anteriormente lo hizo para visitar hospitales infantiles.

Cargando...

A finales de noviembre pasado, diversos medios ingleses informaron que Johnny Depp volvería a interpretar el papel que lo catapultó a nivel mundial, Jack Sparrow, para una nueva película de “Piratas del Caribe“. De acuerdo con The Sun y Mirror, el también productor de cine y músico volvería a colocarse el sombrero de bucanero cinco años después de participar en la última película de la franquicia de “Piratas del Caribe”, que se tituló “La venganza de Salazar”, estrenada en 2017.

En 2018, Disney terminó la relación con Depp, al argumentar que intentarían inyectar “nueva energía” a la franquicia.

The Sun y Mirror dijeron que el actor tendría una prueba piloto en febrero de 2023 en una localidad secreta de Reino Unido. El título provisional de la nueva película, realizada por Disney, sería “A Day At The Sea”.