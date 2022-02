La otra cara de Chaplin: nuevo documental sobre el actor revela el miedo que sus hijos le tenían

Londres, Reino Unido

Este jueves, llegó a los cines de Londres un documental sobre Charles Chaplin, estrenado en el Festival de Cine de la capital británica BFI en octubre del año pasado. "The Real Charlie Chaplin" entró en las primeras reseñas como una historia sobre el lado oscuro del ícono del cine mudo, e incluye los testimonios de sus hijos, que describen a una persona diferente al cómico que hizo reír a todo el mundo.

Así, su hijo Michael, de 75 años, revela a los espectadores que "tenía algo de miedo" de su padre: "Era tan poderoso que no se podía discutir con él, porque no podía no tener razón". "Acababa asfixiando a todos los que se acercaban demasiado a él. No podía evitarlo", agregó.