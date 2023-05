La reacción de Piqué al enterarse que sus hijos participan en la nueva canción de Shakira

Cargando...

Mundo

A punto de cumplirse un año del anuncio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, una nueva polémica envuelve a esta familia.

Tras el lanzamiento del videoclip "Acróstico", en el que se ve a sus hijos Milán y Sasha como protagonistas, la prensa española asegura que su padre "no sabía nada".

"Acróstico" es una emotiva canción en la que Shakira habla de cómo transformó el dolor en fuerza y valentía gracias al amor incondicional de sus hijos. En el videoclip, los niños acompañan a su madre al piano en medio de una habitación repleta de cajas que reflejan su huida de Barcelona. "Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos", canta Shakira.

Cargando...

Pero, ¿conocía Gerard Piqué los planes de la madre de sus hijos? La respuesta es que no. El exfutbolista se enteró de la participación de sus hijos en el videoclip "cuando ha visto la luz". "Él no lo sabía, ni se le ha pedido permiso, ni autorización y parece ser, que ni sus hijos se lo habían dicho", dijo la periodista Lorena Vázquez, citada por lecturas.com.

"El futbolista no tenía ni la más remota idea de que sus hijos iban a aparecer en el videoclip de Shakira". "Existe un enorme malestar tras la aparición de sus hijos en el videoclip", informan medios españoles. Además, se informa que "el videoclip se habría grabado en Barcelona, antes de que viajaran con su madre a Estados Unidos".

El español estuvo disfrutando de unos días en Miami hace muy poco y los pequeños no le comunicaron nada. Esto ha generado un enorme disgusto en Piqué, quien no habría dudado en poner la situación en manos de sus abogados. "Está en shock. Ha hablado con su abogado para ver qué se puede hacer al respecto", reveló Marisa Martín Blázquez. "Esto marcará un antes y un después entre ellos", comentaron en el programa 'Ya es mediodía'.

La abogada de Shakira, Pilar Mañé, se refirió al tema y dijo que su representada "Lo que hace, lo hace siempre bien hecho, los niños están preservados".

En cuanto a la relación entre Shakira y Gerard Piqué, la abogada de la cantante colombiana fue clara y contundente ante la prensa: "La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal".

Cargando...