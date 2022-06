La tiktoker Albertina reaparece en su nueva cuenta (VIDEO)

Albertina Sacaca es la tiktoker e influencer Chuquisaqueña, que logró tener 4.3 millones de seguidores en esta red social, gracias a los videos y publicaciones ocurrentes para muchos. En los últimos días su cuenta fue bloqueada, sin embargó activó una nueva donde logró obtener hasta el momento 300 mil seguidores.

La joven lamentó que la red social TikTok le haya suspendido su cuenta con sus más de 4.3 millones de seguidores, sin embargo, dijo que este tema no es tan significativo a comparación del cariño que recibió de las personas durante todo este tiempo.

“No me ven tan triste porque yo no nací con las redes, no nací con un celular, no nací con mis cuentas, pero lo único que realmente me duele son las personas que me conocieron ahí. Esas 4.3 millones de personas que me seguían ahí y todos los videos que hicimos durante este año, es lo que más me duele porque yo lo hago con mucho esfuerzo”, aseveró Albertina.