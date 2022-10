“Las pompas son para ir al baño, no para que las muevas en TikTok”, así regañó una niña a su hermana tiktokera

Cargando...

México

El video de una jovencita que al parecer movió demasiado su "retaguardia" en sus coreografías de TikTok, indignó tanto a su hermanita menor que terminó regañándola por su forma de bailar, el corto se viralizó inmediatamente en la red social, robándose el corazón de los usuarios.

"No las debes de hacer así, las pompas son solo para hacer del baño, no pa' que las muevas”, le reclamó la menor a su hermana en un video. El regaño que se viralizó en las redes sociales.

La pequeña le dio un regaño a su hermana mayor, pues le aseguró que sus nalgas son lo único que le ven los hombres y ella todavía las mueve más.

La hermana mayor con mucho humor le indicó a la pequeña que ella no tiene que bailar si no quiere, pero la niña con un tono de molestia le dice: “Yo no tengo muchas nalgas y tu sí".

Para finalizar la menor le aseguró a su hermana que como tiene su "retaguardia" muy grande al moverse se le tambalean y por eso no debe de moverlas tanto al hacer sus bailes de TikTok.

Cargando...

No pasó mucho para que cientos de usuarios le dejaran comentarios a la chica por los regaños de su hermana menor.

“Es un alma vieja, la amé”, “Tanta verdad en sus palabras”, “Amo el carácter de esa nena, se va a dar a respetar de grande muy bien ante cualquiera”, “Necesito que esa niña me regañe” y “Así se habla niña”, son de los comentarios que se leen en la publicación.