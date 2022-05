Las primeras imágenes de Rachel Zegler como la Blancanieves no terminan de convencer

Cargando...

Mundo

La actriz estadounidense Rachel Zegler lo está dando todo para su papel de la princesa Blancanieves en el remake de imagen real que Disney prepara del clásico de animación de 1937.

Zegler, que encarnó a la emblemática María en el remake de West Side Story de Steven Spielberg, fue fotografiada recientemente con el vestido de la protagonista del cuento popular. El vestuario es similar al del personaje animado de la década de 1930.

Snow White and the Seven Dwarfs (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación.

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas Mirror Mirror (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o Snow White and the Huntsman (2012), con Kristen Stewart.

Zegler está a las órdenes del director Marc Webb en esta película titulada Snow White and the Seven Dwarfs que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

Cargando...

A pesar de que el look se parece mucho al que lucía el personaje original de la cinta de dibujos animados de 1937, son muchos los haters que han aparecido en Twitter para lanzar todo tipo de críticas. Hay quienes se han cebado con el diseño del vestuario comparándolo con disfraces de poca calidad y quienes han lanzado sus dardos de odio directamente contra Rachel Zegler por asegurar que su tono de piel no es el indicado para este papel.