“Tengo descuentos”: Asegura que roba para comprar pañales en oferta | VIDEO

La Victoria, Perú

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en flagrancia a Jordy Josué Mato Arana (21), quien había robado el celular a un motorizado en el cruce de las avenidas México y Palermo, en el distrito de La Victoria.

Jordy Josué, conocido como ‘Malafacha’, argumentó que asaltó al ciudadano para comprar los pañales de su hija, incluso dijo que compraba con descuento, de acuerdo con el informe emitido por Latina.

“Mi hija no tiene pañales, yo sé que no es justificación. Mi hija no tiene pañales ni pañitos y aparte tengo que comprar formula”, señaló a las autoridades.