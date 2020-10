Liberan a mujer que abusó de un quinceañero

Cargando...

Australia

Un caso que impactó en Australia. Melissa Nosti, de 33 años y extripulante de la aerolínea local Tiger Air, fue liberada tras lograr un acuerdo judicial que en una semana la sacó del centro penitenciario donde se hallaba recluida, informó Daily Mail este jueves.

Nosti se había declarado culpable y fue condenada a 18 meses de cárcel, con un período de seis meses de libertad condicional, por un delito perpetrado hace una década, cuando trabajaba en una escuela. En aquel entonces abusó sexualmente de un estudiante de 15 años.

No obstante, a los siete días salió en libertad, toda vez que la jueza del caso concordó con la defensa, en atención al recurso de fianza, en que Nosti solo tenía un "bajo riesgo" de reincidencia y había conseguido un empleo. La imputada, sin embargo, está obligada a cumplir una serie de condiciones: asistir a las audiencias de apelación en los próximos meses, no contactar con la víctima, no estar en compañía ni entablar relaciones con menores, no cambiar de domicilio y facilitar la contraseña de su celular en caso de que así lo solicite la policía.