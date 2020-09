Maestra humilla a estudiante por tomar clases desde una cabina de Internet

Cargando...

México

Una catedrática humilló a un estudiante por tomar clases en un cibercafé, por lo que le pidió “tomarlas en un lugar decente”, esto causó gran indignación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México, y en las redes sociales.

Compañeros del estudiante humillado y sus compañeros denunciaron los hechos en las redes sociales, ya que reprobaron las actitud de la profesora y falta de empatía con el universitario.

“No crea que es algo que a mi me agrada mucho, pero esto es con lo único que cuento, por eso estoy así, por eso estoy lo más pendiente que puedo, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo el univesitario identificado como Rafael.

El joven tomaba cursa el séptimo semestre en la Facultad de Derecho y tomaba su clase de Derecho Civil con la notaria Elvira Castañón

El alumno dijo sentirse humillado y rechazado por los comentarios que hizo la maestra delante de sus compañeros.

Luego de que se compartiera el video en las redes sociales, los internatuas exigieron una disculpa por parte de la profesora al alumno, algunos universitarios aseguraron que no era la primera vez que Elvira Castañón humillaba a los estudiantes.

“No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos…de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios en el cual el universitario no nos podemos ver rebasados, al contrario estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto”, declaró a la prensa Oscar Patiño, vocero del Frente Universitario Potosino.

Y es que más de 2 millones de estudiantes en México carecen de las herramientas necesarias para tomar las clases en línea, reconoció hace tiempo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tras el escándalo que se desató en las redes sociales y la lluvia de criticas en su contra, la profesora Castañón ofreció disculpas al alumno, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Dijo que nunca fue su intención humillar al estudiante.