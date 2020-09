Profesora encarcelada por besar y manosear a estudiante

Cargando...

Australia

Una profesora de educación física en Australia fue encarcelada después de besar y manosear a un escolar de la mitad de su edad.

Katie Smith, de la región de Hunter Valley en Nueva Gales del Sur, se declaró culpable de preparar a un niño para actividad sexual ilegal, agredir indecentemente a una persona menor de 16 años y tocar intencionalmente a un niño de entre 10 y 16 años.

La joven de 28 años compartió fotos sexualmente explícitas de sí misma con el estudiante, de 14, en Snapchat, y lo besó en un almacén y un estacionamiento mientras lo tocaba íntimamente fuera de su ropa.

Smith lloró cuando la jueza Kara Shead la sentenció a tres años y 10 meses con un período sin libertad condicional de dos años y tres meses en el Tribunal de Distrito de Newcastle el viernes.

Le conto a su mamá lo que estaba pasando

La madre llamo a la policía cuando su hijo le contó lo sucedido, pero para cuando los agentes fueron a su casa, la profesora ya se había puesto en contacto con el estudiante y le había dicho que borrara su número, advirtiéndole que se meterían en problemas.

Smith le dijo a la corte que no había buscado tener sexo con su estudiante y que no estaba excitada por sus intercambios, pero necesitaba "validación" en medio de problemas en su matrimonio, según la Australian Associated Press.

Añadió que odiaba la palabra 'acicalamiento', que 'haría cualquier cosa para llamar la atención' y 'solo quería que me dijeran que era bonita'.

Smith dijo que se había quedado atascada en un ciclo de encuentros sexuales en línea seguidos de períodos de autodesprecio.

Agregó que sufre de trastornos alimentarios y está obsesionada con su apariencia, afirmando que a veces lloraba al mirarse en el espejo y que había estado en terapia.

El juez Shead dijo que el "trastorno límite de la personalidad" de Smith no la absolvió, y agregó que rompió la confianza de los maestros al violar la "prohibición absoluta de la actividad sexual con un niño".

El juez dijo que Smith se había aprovechado del niño y los tribunales deben enviar un "mensaje severo" de que la actividad sexual con un niño, especialmente por parte de los maestros, no será tolerada.

El juez Shead agregó que Smith había "aprovechado la vulnerabilidad [del estudiante]".

Sin embargo, concluyó que era poco probable que Smith volviera a delinquir y que tenía "perspectivas razonables" en cuanto a su rehabilitación.