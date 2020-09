Familia que descubrió el intercambio de su hija en un hospital ahora quiere quedarse con las dos niñas

Barranquilla, Colombia

Todavía no creen lo que sucedió. Están encariñados con las que creían eran sus hijas.

“Para mí, las dos son hijas mías, tengo cariño hacia ambas, mucho cariño. Dios quiera y me pueda quedar con las dos porque, primero, por aquella niña que he visto crecer y aprecio y la otra con quien he perdido tiempo por no tenerla y quiero también compartir mucho con ella”, afirmó el papá de una de las pequeñas.

Aunque las dos niñas, que ahora tienen cuatro años, están temporalmente en el hogar del hombre -quien descubrió el intercambio-, la mujer que ha criado a la hija biológica de él asegura que quiere quedarse con ella.

Sostiene que tiene sentimientos encontrados sobre qué va a pasar con su verdadera hija.

“La verdad no sé, como yo no he tenido la oportunidad de compartir así con ella. Me gustaría estarla viendo, pero, en verdad, no sé. La gente no me entiende, pero no es fácil, para mí, mi Saray es mi todo”, señala.