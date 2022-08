Madre soltera subió un video a Tiktok bromeando sobre llegar tarde al trabajo y fue despedida

Estados Unidos

Una madre soltera de Minnesota, Estados Unidos, fue despedida de su trabajo en una escuela después de que un compañero de trabajo de 60 años le contara a su jefe sobre una broma que hizo en la popular red social TikTok.

Nicole Johnson, de 29 años, trabajó como asistente de educación especial en una escuela de Minnesota durante ocho años hasta que la despidieron en mayo por lo que los administradores denominaron un video "poco profesional" que creó y publicó en la aplicación, dijo ella misma en su TikTok.

Fue despedida de su trabajo cinco días después, cuando quedaban menos de dos semanas del año escolar, dijo Johnson, según el reporte del portal nypost.com.

La paraprofesional, que está completando su título para convertirse en maestra de educación especial, dijo que la llamaron a una reunión con administradores de recursos humanos que habían impreso una captura de pantalla de su TikTok. Johnson aseguró que el teléfono que hizo la captura pertenecía a su compañero de trabajo de más de 60 años. Dijo que, en retrospectiva, fue "estúpido" publicar lo que pensó que era un video tonto.

“Puse este TikTok por ahí, no pensé que alguien iba a hacer algo con él”, dijo Johnson en un TikTok del 11 de agosto. “No pensé que me podrían despedir porque no pensé que fuera poco profesional. No dice malas palabras, no es negativo, no es acosador, literalmente solo soy yo diciendo: 'No puedo llegar temprano al trabajo, pero tengo un Starbucks'".