"Todo trabajo es bueno, vamos a la trabajación", dijo Albertina con un balde y trapos en mano

Chuquisaca, Bolivia

Albertina Sacaca es sin duda es todo un personaje, y volvió a ser tendencia en redes sociales. A través de su cuenta en Tik Tok contó que estará a prueba en un lavadero de autos. "Por una semana me pondrán a prueba, sino puedo igual me van a pagar de esa semana, así que vayamos", dijo.

En video compartido en su cuenta oficial, mostro los implementos necesarios para realizar su trabajo, puntualizó necesitar un sombrero que le cubra no sólo el rostro, también el cuello y apareció en su fuente laboral con un balde y unos trapos, elementos indispensables para su jornada.

"Para los que dicen que yo no trabajo, yo trabajo de lo que haya (...) No tenemos un millonario viejito que esté a punto de estirar su pata, que nos mantenga. Lo que tenemos es fuerza y ganas, así que cualquier oportunidad se aprovecha", aseguró de forma entusiasta.

De esta forma la tiktoker Albertina se dirigió a la "trabajación", como denominó. "Todo trabajo es bueno, lo malo es tener que trabajar", bromeó al mismo tiempo, haciendo alusión a la frase típica de Don Ramón, del Chavo del Ocho.

"Nunca he lavado autos con máquinas, sólo con balde así que vamos aprehender. Tenía miedo como era mi primer día. Yo les decía ¿Qué hago? Todavía no se usar las máquinas, me dijeron anda traer ese balde con agua y trae la escoba", relató jocosamente.

Sacaca remarcó a sus seguidores que su vida no se acaba en las redes sociales, "pues no mi ciela, yo me las sé de todas".

"No se sorprendan si mañana me ven lavando autos, vendiendo verduras, abriendo mi propio restaurante. Mientas no le estemos robando, ni haciendo daño a los demás todo está bien!".

Concluyó su primer día indicando el dicho del lavado de autos: "Que le sirvo, que le doy, que le ayudo (...)".