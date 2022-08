"¡Sabes de mi existencia!", respondió Albertina al mensaje del actor mexicano Kuno Becker

Cargando...

Chuquisaca, Bolivia

Albertina Sacaca se hace conocida a nivel internacional, una prueba de esto es la reciente cadena de comentarios compartidos con el reconocido actor mexicano Kuno Becker. ¿Cómo empezó esta historia? El escritor y director de cine realizó un dúo con la influencer potosina, en un trend titulado "Tutorial de cómo bañarse si no tienes agua".

En el clip el carisma de Albertina le robó más de una sonrisa a Kuno, en este muestra como usar un turril para darse un baño. Poniendo un toque de humor, Sacaca dice: "Ya estamos asnando, ponemos a calentar agua", y hace referencia al calentamiento global.

Todos pensarían que ahí termina la historia, pues no, luego del dúo Becker se aseguró de hacerle llegar un mensaje, "Te amo Albertina", "Saludos te admiro mucho". La influencer no lo podía creer: "Estoy soñando (se da un golpe en la cabeza) ¡No! no estoy soñando, esto es la realidad", respondió en medio de gritos de alegría.

Cargando...

"¡Sabes de mi existencia!" "Mi fiu fiu", dijo Albertina llena de emoción al intercambiar clips con Kuno a través de Tik Tok.

Luego de que se viera envuelta en una polémica por cobros de publicidad, su cuenta se disparó y sobrepasa los 6 mil seguidores, convirtiéndola en la tiktoker más famosa del país.