El cantante y compositor Fabio Zambrana sugiere a Albertina que “mande a la m... a los envidiosos”

Santa Cruz

Fabio Zambrana compositor y autor de “La Bomba”, felicitó a la influencer Albertina Sacaca, por lo bien que le va y por el trabajo que realiza al alcanzar los 6 millones de seguidores en sus redes sociales, y le recomendó que si puede cobrar 10.000 dólares por publicación que lo haga.

Según Zambrana para los haters una persona es considerada buena cuando le va mal, y esta misma persona se va convirtiendo en mala justamente cuando le va bien, por lo que tras la polémica sobre el cobro de 1.000 dólares que realizaría la influencer Albertina Sacaca, por publicitar en sus páginas, dijo que cada uno tiene el derecho de realizar los cobros que quiera, por lo que le expresó su apoyo.

“Yo sé lo que significa dormir en la calle cuando no tenía dinero, para pagar mi renta, en esa mala época de mi vida yo era el bueno. Desde que me empezó a ir bien en mi vida, con ‘La bomba’, desde que empecé a dar giras por el mundo, muchos imbéciles me criticaron y lo siguen haciendo, me quisieron hacer creer que yo era mala persona, yo simplemente los mandé a la mierda y no permití que destruyan mi felicidad”, contó Zambrana.